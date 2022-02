Sudan: Siyaasi ka mid ahaa gudidii dabagalka shabakadihii siyaasadeed ee nidaamkii Al-Bashiir oo la xidhay

53 Daqiiqadood ka hor

Siyaasi reer Sudan ah oo xubin ka ahaa golaha saree e dalka xukuma ayaa xabsiga loo taxaabay. Ehaladiisa ayaa sheegay in Maxamed Al-Faki Sulaymaan laga qabtay meel gurigiisa agtiisa ah oo ku yaal magaalo madaxda Kharduum.

Xadhiga Maxamed Al-Faki Sulaymaan waxa la moodaa in uu caddayn u yahay in milatariga ay keligood gacanta ugu jirto talada Sudan oo ay ka go'an tahay in ay joojiyaan isbedellada ballaadhan ee shacabka loogu ballan qaaday.