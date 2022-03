Dagaalka Ukraine: Putin oo digniin culus u diray dalalkii kusoo rogay cunaqabateynta

Saacad ka hor

Tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka 10 maalmood ka hor, reer galbeedka waxay ku soo rogeen Ruushka cunaqabataynno dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la xayiro hantida uu Mr Putin ku leeyahay dibadda iyo in tiro ka mid ah bangiyada Ruushka laga saaro nidaamka lacagaha caalamiga ah la isugu diro ee Swift.

Putin wuxuu qiil u raadinaya duulaanka uu ku qaaday Ukraine, isaga oo ku celceliyay hadalkiisii ​​ahaa in uu doonayo in uu difaaco bulshooyinka ku hadla afka Ruushka ee halkaas ku dhaqan isaga oo ku andoocanayay in 'hub ka dhigis' lagu sameynayo halkaas iyo in 'dhaqankii Nazi-ga' laga saaro Ukraine.