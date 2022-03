Colaadda Ukraine: Ciidamada Ruushka oo ‘afduubtay’ duqa magaalo dhacdo Ukraine

Saacad ka hor

Ciidamada Ruushka ee qabsaday magaalada ayaa afduubtay duqii Melitopol, Muuqaal la soo duubay ayaa muujinayay dadka oo ku dhawaaqaya "no soo celi maayarkeena"

Dadweynaha oo ka careysan falkaas ayaa xiray waddooyinka gala xarumaha maamulka deegaanka, oo ku yaala bartamaha magaalada, iyagoo dalbanaya in si degdeg ah loo sii daayo Ivan Fedorov, oo ah duqa magaalada Melitopol.

Waxaana la sheegay in sababta ay u afduubteen ciidamada Ruushka ay tahay in uu diiday in uu la shaqeeyo maadama ay iyagu halkaa qabsadeen.