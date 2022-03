Colaadda Ukraine: Saddexda Raysal Wasaare ee khatarta u bareeray

Saacad ka hor

Ra'iisul wasaaraha Ukraine Denys Shmyhal ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in laga wada hadlay cunaqabateynta "waxyeelada leh" ee ka dhanka ah Ruushka, oo ay ku jirto "in Ruushka loo aqoonsado inuu yahay taageeraha argagixisada".

Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Poland Marcin Przydacz ayaa qirtay in safarka uu ahaa mid halis ah, balse waxa uu sheegay in "Safarkaasi uu bogaadin mudan yahay". Wuxuuna sheegay in Ruushka ay ku wargeliyeen in booqashadu ay dhacayso.

Mr Zelensky ayaa sheegay in dadka Ukraine ay hadda fahmeen in aysan ku biiri karin Nato. "Waxaan maqalnay muddo sanado ah in albaabadu furnaayeen, laakiin waxaan kaloo maqalnay inaan ku biiri karin, waa run oo waa in la aqoonsadaa, waxaan ku faraxsanahay in dadkeenu ay bilaabeen in ay fahmaan arrintan oo ay ku tiirsanaadaan naftooda iyo bahwadaagteena gacanta ina siisa"