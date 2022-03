Samia Suluhu: Maxaa u qabsoomay sannad ka dib markii madaxweynenimada loo dhaariyey?

Saacad ka hor

Ka sokow in ay tahay haweenaya kaliya ee dal Afrikaan ah haatan madax ka ah, ma jecla in aad loo buunbuuniyo balse waxay jeceshahay in loogu Waco magaceeda koowaad ee Samiya ama "Mama Samiya"