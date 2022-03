Dagaalka Ukraine: Ergaygii Putin ee arimaha horumarinta oo is casilay

48 Daqiiqadood ka hor

Wararka ka imanaya Ruushka ayaa sheegay in uu hadda ku sugan yahay dalka Turkiga isaga iyo xaaskiisiiba.

Ma jirin wax qoraal ah oo la socda sawirkaa Boris Nemtsov ee uu soo dhigay boggiisa Facebook sannad-guuradii ka soo wareegtay dilkiisa. Sidoo kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay ilaa hadda is casilaadiisa.

Ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Tass in uu ka tagay dalka Ruushka sidoo kalena uu iska casilay xilka ergayga gaarka ah ee madaxweyne Putin.

Lataliyaha madaxweynaha Ukraine Mykhaylo Podolyak ayaa Arbacadii sheegay in ay xiiso u leedahay in labada masuul ee ugu sareeya amniga, Wasiirka difaaca Sergei Shoigu iyo taliyaha ciidanka Valery Gerasimov, "aan la arkin", oo ay weheliyaan madaxda sirdoonka Ruushka.

Waxaa aad loogu yaqaanaa doorkii uu ka qaatay muranka badan ee uu ka geystay dib u habeynta dhaqaalaha Ruushka sagaashameeyadii kadib burburkii Midowgii Soofiyeeti. Raft of Privatizations ee hoos yimaada Madaxweyne Boris Yeltsin ayaa gacan ka geystay abuurista tiro badan oo oligarchs ah oo aad hodan u ah.

Dadka mucaaradka ah ayaan la dhacsaneyn is casilaadda Chubais. Af hayeenka hogaamiyaha xidhan Alexei Navalny, Kira Yarmysh, ayaa shaki gelisay sheegashada ah in ay ahayd mudaaharaad ka dhan ah dagaalka, halkii ay ka ahaan lahayd "cabsi uu u qabo naftiisa iyo lacagtiisa".

Dhowr wariyeyaal ah oo ka tirsan TV-ga dowladda ayaa shaqada ka tagay, sida tafatirihii Channel One Marina Ovsyannikova, taasoo kor u qaaday boodh ay ku qoran tahay "Jooji dagaalka!" intii lagu guda jiray war laga sii daayay xilligii hore, oo Ruushka loo sheegayay in been loo sheegayo.