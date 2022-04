Suuqa Waaheen ee Hargeysa "hanti malaayiin doolar ah" ayaa ku gubatay

39 Daqiiqadood ka hor

Suuqa oo ku fadhiya masaafo gaaraysa 5KM ayaa tan iyo waqtigan waxaa soconaya dedaallada lagu daminayo dabkaasi ka kacay, iyadoo maayirka magaalada Hargeysana uu isagoo qiiraysan tilmaamay in hantidii magaaladiisa ay baaba'day.

Cabdiraxmaan Ibraahim oo kamid ah ganacstada ay hantidooda uu baabi'iyay dabka ayaa BBC u sheegay in saddex mehradood ay kaga gudbteen goobta.

Mas'uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in sababta si deg deg ah loogu xakameyn waayay dabka ay aheyd in la waayay waddo loo maro goobta taasina ay horseeday in holaca uu qabsado suuqa isla markaana ay xaaladda faraha ka baxday.