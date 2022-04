Turkiga oo soo nooleeyay hab qadiimi ah oo Cusmaaniyiinta u tukan jireen Taraawiixda

Assilirin waxa uu sheegay in nidaamkan uu soo jiidanayo tobanaan kun oo qof oo cibaadeysanyo bisha Ramadaan, kuwaas oo u yimid inay u soo tukadaan salaadda taraawiixda ee lagu tukanayo dhismaha taariikhiga ah markii ugu horreysay sanadkan muddo 88 sano ah kadib markii bishii July sanadkii 2020 lasoo saaray amar ah in matxafka Aayaa Soofiya loo baddalo masaajid.

Waxaa Suldaanku u xilsaaray farshaxankii ugu xirfadda badnaa waagaa in ay ku sharraxaan dhismaha qoraallo aayado Qur'aan ah oo inta badan ah waxyaabaha lagu yaqaan in lagu qurxiyo masaajidada.

Kaya waxa uu sheegay in uusan u malaynaynin in Salaadii Cusmaaniyiinta ay ka duwan tahay tii uu tukan jiray xilliyadii hore ee Ramadaan, waxaa uu sheegay in habka loo tukado Taraawiixda ee 'Andron' uu dadka ka dhigo sida in aad ku nooshahay jawi iimaan iyo cibaado leh oo aan horey loo dareemin.