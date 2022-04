Ingiriiska oo kooxdii ugu horraysay oo magangelyo doon ah gaynaya Rwanda

16 Daqiiqadood ka hor

Dowladda Britain ayaa sheegtay in qeybtii ugu horreysay ee magan-galyo-doon laga yaabo in toddobaadyo gudahood laga duuliyo UK oo la geeyo Rwanda.

Arrintan ayaa daba socota markii lagu dhawaaqay qorshe lagu doonayo in qaxooti loogu diro dalka ku yaalla bariga Afrika si ay magangelyo uga helaan halkaas.

Raysal wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in qorshuhu uu "badbaadin doono dad aan tiro lahayn" isla markaana uu wax u dhimi doono habka ay u shaqeeyaan dadka wax tahriibiya, balse dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa qorshahan ku tilmaamay mid ka baxsan bini'aadantinimada.

Weriyaha BBC-da Simon Jones ayaa sheegay in laba kale oo muhaajiriin ah la arkay subaxnimadii Jimcaha inkastoo ceeryaamo badan ay jirtay.

Xildhibaan ka tirsan xisbiga Conservative-ka Andrew Griffiths, oo ah agaasimaha waaxda maamulka siyaasadda ee Downing Street, ayaa sheegay in qorshuhu aanu u baahnayn sharci cusub oo lagu fulin karo "heshiisyada jira".

Wuxuu BBC Newsnight u sheegay in qorshahan la bilaabi karo "toddobaadyo ama dhawr bilood gudahood".

Waxa uu intaa ku daray in haddii qulqulka socdaalka sharci darrada ah la joojin karo, ayna abuuri doonto "awood badan oo deeqsinimo, ammaan ah iyo waddooyin sharci ah" ee UK.

Ciidanka Badda ee Boqortooyada ayaa la wareegay taliska hawlgelinta Kanaalka Ciidanka Ilaalada Xuduudaha ee Ingiriiska, iyaga oo isku dayaya in ay ogaadaan doon kasta oo ku socota UK.

Tony Smith, oo hore u ahaa agaasimaha guud ee ilaalada xuduudaha ee Ingiriiska, ayaa sheegay in ay qaadan karto toddobaadyo ka hor inta aan la caddayn in qorshahan cusub ee "adag" uu suurtogal yahay iyo in kale.