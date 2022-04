Quddus: in ka badan 150 qof oo ku dhaawacmay rabshado ka dhacay daaradda masaajidka l-Aqsa

Shaqaalaha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in, in ka badan 150 Falastiiniyiin ahi ay ku dhaawacmeen iska hor imaadyo ku dhex maray masaajidka Al-Aqsa ee ku yaal Quddus iyaga iyo booliska Israel.

Booliska Israel ayaa sheegay in askartoodu masaajidka galeen ka dib markii dhagaxaan, rash iyo waxyaabo kale lagaga soo tuuray.

Goobtan rabshaduhu had iyo goor ka dhacaan ayaa ah meel muhiimad weyn u leh Muslimiinta iyo Yuhuudda oo u qayaan Temple Mount, waxaanay xudun u tahay loolan taariikheed oo labada dhinac ba ku sheegtaan.

In ka badan 20 Falastiiniyiinta ah oo badankooda lagu sheegay dabley ayaa la dilay tan iyo intii Israel kordhinasay hawl gallada ay ka wado Daanta Galbeed oo xooga lagu saaray degmada Jenin, markii Falastiiniyiintu saddex Israeli-yiin ah ku dileen Tel Aviv Khamiistii hore.

Weerarkaas ayaa ahaa kii afraad ee Israel ay ka geystaan Carabta Israel iyo Falastiiniyiinta in ka badan laba toddobaad gudahood. Dilalkan ayaa waxa ku dhintay 12 Israeli-yiin ah iyo 2 Ukrain u dhashay, waana weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Israel ka dhaca in ka badan 15 sano, welina way socdaan.