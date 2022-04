Waa maxay feyraska laga cabsi qabo in uu dunida ku faafo?

Cilmi baarayaasha ayaa ka digay inay suurtagal tahay in uu dunida ku faafi karo feyraska Zika, waxay sheegeen in feyraska uu yahay mid isbaddalayo isla markaana uu si baahsan u faafi karo.

Saynis yahano u dhashay Mareykanka ayaa sheegay in dunidu ay tahay in ay ka digtoonaato isbedellada cusub ee uu saameynayo feyraska Zika.

Baaritaan dhanka sheybaarka ah oo lagu sameeyay feyraska oo uu daabacay wargeyska ka faalooda arrimaha seyniska ee Journal Cell ayaa ku tilmaamay feyraska in uu si fudud isku beddeli karo , sidoo kale uu abuuri karo noocyo cusub oo isla Feyraska ah.

Sida laga soo xigtay macadka La Jolla ee ka faalooda habka uu u shaqeeyo difaaca jirka ayaa sheegay in baaritaanidii ugu dambeeyay ee ku saabsan caabuqa uu tilmaamayo in noocyada cusub ee ka dhalan karta feyraska laga yaabo inay waxtar u leeyihiin fiditaanka fayraska, xitaa waddamada horey u helay dawooyinka kaa difaacayo feyraska Zika.

Isbaddalka Feyraska

Zika waxa lagu kala qaadaa qaniinyada kaneecada, Cayayaankan waxa laga helaa qaarada Ameerika oo dhan - marka laga reebo Kanada iyo Chile sababta waa dhulka leh cimilo qabow, weyna adagtahay in uu ku noolaado halkaas.

Sanadkii 2016-kii ayay aheyd markii Hayadda caafimaadka addunka ee WHO ayaa ku dhawaaqdaay in Zika virus iyo saamaynta ay ku leedahay carruurta dhasha ay tahay arrin caafimaad bulsho oo deg deg ah, xilliggaas waxay hay'adda ku baaqday in laiska kaashado sidii looga hortaggi lahaa cudurka.