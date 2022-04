Saddex wakhti miyaan u baahanahay in wax cunno maalintii?

Laga yaaba in aad cunto saddex jeer maalintii, Nolosha casriga ah waxay ku dhisan tahay nidaamka cunto ee noocan oo kale ah, Waxaa naloo sheegay in quraacdu ay tahay cuntada ugu muhiimsan maalinta iyadoo qadada iyo cashada ay tahay cunto inta badan lala qabsaday.

Habkan ma yahay qaabka ugu caafimaadka badan ee wax loo cuno?

Ka hor inta aan la tixgelin inta jeer ay tahay in wax la cunno, saynisyahannada waxay naga codsanayaan in aan ka baaraan degno wakhtiga la cunteynayo.

Soonka

Anderson waxa uu ku dooday in soonka uu aad ula jaan qaadayo jirkeena, wuxuu xusay in jirkeena uu keydiyo cuntada iyo tamarta aan u baahanahay iyadoo uu dardargelinayo habka uu jirkayaga u soo saaro tamarta.

Antonio Paoli, oo ah borofisar cilmiga jimicsiga iyo ciyaaraha ka dhiga jaamacada Padua ee ku taalla (Talyaaniga), ayaa tilmaamay in soonka uu sidoo kale xoojin karo jirkeena, maadaama gulukoosta dhiigeenu ay korodho cuntada kadib.

Waxa uu intaa ku daray in heerka sonkorta dhiigga ee hooseeya uu kuu ogolaanayo inaad jirkaaga aad ku kaydiso dufan yar.

"Daraasadda aan sameynay waxay muujineysaa in xilli hore la casheeyo ama in saacado badan la soonaado ay saameyn togan ku yeelan karto jirka," ayuu yiri Paoli.

Khabiirku waxa uu intaa ku daray in ay u wanaagsan tahay dhammaan unugyada si hoos loogu dhigo heerka sonkorta ee dhiigga.

Gaajada waa dareen nafsi ah

Khubarada qaar ayaa sheegaya in ay wanaagsan tahay in la cuno hal cunto maalintii, waxaana kamid ah dadka arrintaas qabo David Levitsky, oo ah borofisar wax ka dhiga Jaamacadda Cornell ee New York.