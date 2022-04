Surad: Afar Arrimood oo aadan ka ogeyn buurta ugu dheer geyiga Soomaalida

44 Daqiiqadood ka hor

Waxaa laga yaabaa in aad waligaa maqli jirtay magaca buurta Surad oo lagu tilmaamo tan ugu dheer Soomaaliya, inkastoo ay ku taallo dhulka hadda ay ka arrimiso Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland.

1- Dhirirkeeda lama dareemo

Balse Surad way ka duwan tahay sidaas. Xitaa marka aad gaarto halka ugu korreysa wali ma garanaysid inaad buur dheer saaran tahay.

2-Martisoorka

"Dalxiiseyaashu way noo imaadaan. Waxaa noo imaada caddaan, labada dhinac ee waddooyinkaba way ka soo galaan. Annagu waan soo dhawaynaa, waan kaxaynaa, meesha ay doonayaan oo ah halka u sarraysa ayaan gaynaa. Halkaas baa lagu soo dhaweeyaa, waa lagu sooryeeyaa kaddibna way naga baqoolaan," ayuu yidhi Saalax Maxamuud Faarax, oo ka mid ah dadka u adeega Surad.