Maxaad ka og tahay quruxda ay leedahay dib u guursashada xaaskaagii hore?

Saacad ka hor

Boqorka Swaziland ayaa waxa uu leeyahay 11 xaas oo ay ku jiraan laba sarkaal oo ay soo doorteen xildhibaanada golaha deegaanka.Taasoo ka dhigan in dhaqaankaasi aanu ahayn mid qalaad bulshada Afrikaanka ah dhexdeeda. Laakin hadda arrinta ku saabsan in ninku xaaskiisii guursado mar kale wax ka badan hal mar ayaa ah arrin bilow ah.

Samaynta xidhiidh cusub ma aha hawl fudud, gaar ahaan marka la kala tago, taas oo laga yaabo in ay kugu kaliftay in aad dareen ahaan isu beddesho.

Lamaanayaasha caruur isu leh, ayaa la sheegay inay ka wanaagsan yihiin inay is guursadaan marka ay kala tagaan markale, marka loo eego kuwa aan waxba isy dhalin. Mariam John, oo ka tirsan Tabora, oo ninkeeda furay muddo sannad ah kahor ka dib markii ay la noolayd in ka badan 10 sano oo ay isu dhaleen laba gabdhood, ayaa sheegtay in aanay ahayn hawl fudud in dib loo bilaabo guurkaas.