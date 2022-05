UK: Garoonkii ugu horreeyay ay kusoo degaan baabuurta duusha oo la furayo

40 Daqiiqadood ka hor

Shirkadda duulimaadka ee Urban Air ayaa sheegtay in caqabadda ku hor gudboon in la sameeyo diyaarad koronto ku shaqeyso ay tahay in aan la hayn kaabayaashii ka qeyb qaadan kara dhaqangelinta mashruucaas.

"Iyadoo adeegan uu ina xusuusinayo filimkii The Jetsons, inta aanan la gaarin ka miro dhalinta qorshahan, waa in la eegaa dhowr caqabadood oo ku hor gudboon arrintani," waxaa sidaas tiri Jennifer Richter, oo ah qareen ka howlgasha Mareykanka oo ku takhasustay sharciyada la xiriira Drones-ka iyo takaasida duusha.

"Waxaan ka mid ah caqabadahaas, in marka hore ay dadweynaha aqbalaan adeegan; in si xowli ah loo soo saaro; in la xoojiyo awoodda iyo maaliyadda kaabayaasha la xiriira adeegan iyo in la hormariyo maamulka hawada ee adeegan," ayay tiri Jennifer Richter.