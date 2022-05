Cabaas aabihii: "Alle unbaa cadaalad ka sugayanaa ee wax cadaalad ah oo ii muuqa malaha, xitaa cid soo hadal qaadday ma jirto,"

Qoyska wasiirkii hore ee Howlaha Guud iyo Dib-u-dhiska ee Soomaaliya, marxuum Cabbaas Siraaji, ayaa sheegay in muddo shan sanadood ah kaddib dilka wiilkooda ay weli cadaalad sugayaan.

Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ah abaaha dhalay marxuum Cabaas Siraaji ayaa sheegay in qoyska ninka dilka gaystay ay dhawaan u yimaadeen oo ay ka codsadeen in ay arrinta ka xaalaan, hasayeeshee uu sheegay inuu doonayo oo kaliya in ninkii dilka loo haystay lagu fuliyo xukunkii lagu riday, iyagana uusan waxba u haysan.