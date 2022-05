Shariif Xuseen: Waayeelka ‘kitaabaha xooray’ si uu caan uga noqdo Soomaalida Tikotok

34 Daqiiqadood ka hor

Bartamihii snaadkii 2021 kii ayuu bilaabay in uu isticmaalo aalada Tiktok oo ah meel dhalinyardu ku kulmaan si uu wacyi galiyo dhalinyarada.

Laakiin markii uu dhawr bil waday hawshaas, waxay ula muuqatay in ay sii socan Karin, markii uu heli waayay dad badan oo dhageysta, waxa uuna badalay go'aankiisa.

"Meelba sida ay u taalaa loola yaalaa" ayuu yiri Shariif "waa in aan dhalinyaro isku ekeeyo oo hawshii dhalinyarada aan bilaabo si aan dadka u soo jiito…waxaan sameeyay waxyaabo mucjiso ah markii wacdigeyga iyo waanadeyda loo dhag dhigi"

Shariif wuxuu jeclyahay in uu marwalba u labisto sida dhalinyarada oo kale

Intaas kadib Shariif wuxuu bilaabay in uu iska duubo muuqaalo qoob kaciyaar ah, kuwa uu dadka madadaalinayo, iyo kuwa uu riwaayado jilayo.

Dad badan oo faalo ka bixiya muuqalada Shariif waxay ku dhaliilaan in uu yahay nin ka leexaday dhabadii wanaagsanayd ee uu bilaalabay in uu iyaga ugu yeero, laakiin Shariif wuxuu aaminsanyahay in tani tahay wadada ugu dhaw ee wax ugu ugu sheego karo da'yarta.