Cudurka sanboorka ee ka dhasha xasaasiyadda loo yaqaano Rhinitis-ka, ee horseeda in qofka uu dareemo ciriiri dhanka neefsashada sanka ah, hindhiso soo noqnoqota, weji cuncun iyo neefsashada oo ku adkaata qofka, badanaa way ka sii dartaa xilliga dayrta ama jiilaalka waxayna ku xiran tahay waxyaabaha qofka ku kiciya ee ka dhasha deegaanka qaarkood sida boorka, dhogorta xayawaanada iyo manka geedaha.

Inkasta oo soddonkii sano ee lasoo dhaafay loo maray waddo dheer sidii dawo loogu heli lahaa sanboorka- arrinta dhabta ah ee la ogaaday ayaa in aan la helin dawo ka hortaggi karto xasaasiyadda rhinitis, iyadoo seynisyahano badan ay aaminsan yihiin in wax xal ah aan loo heli doonin cudurkan.

Haddaba waxaan halkan ku eegeynaa sababta ay u adag tahay in laga hadlo daweynta cudurkan, iyo maxay yihiin siyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xakameyn karo maanta?

San xiranka

Tusaale ahaan: qiyaas in fayraska uu isku dayayo inuu soo galo sankaaga. Jirka wuxuu sameynayaa wax walba si uu u eryo feyraskaas sida ugu dhakhsaha badan si looga fogaado dhibaatooyin waaweyn.

Falcelinta jirka

Dr. Antonio Condino, oo ka tirsan machadka Sayniska ee Jaamacadda São Paulo ee dalka Brazil ayaa sharxayaa in falcelinta difaaca jirka ee sababta sanboorka uu yahay mid aad u adag maadama uu howlgeliyo noocyo kala duwan oo unugyada jirka ah.

Wuxuu intaa ku daray in maadada Histamine ay horseedo astaamaha uu iska arko qofka qabo sanboorka sida san cuncunka iyo indhaha qofka oo guduuto.

Condino waxa kale oo uu barayaa in cudurka sanboorka uu yahay cudur mid 'polygenic ah', kaas oo ku xiran isbeddellada qaybaha kala duwan ee hidde sidaha banii'aadanka.

"Waxaa jira cudurro ka dhasha difaaca jirka kuwaas oo ay sababto isbeddel ku yimaada hal hidde-side. Xaaladahan, way sahlan tahay in laga fekero daaweynta hidda-sidahaas ayaa wax ka qaban karaa dhibaatadan," ayuu yiri Dr. Antonio Condino.

Sidee looga hortagi karaa sanboorka?

"Qolka waa inuu noqdaa mid hawo wanaagsan leh, in guriga lagu sameeyo nadiifin joogto ah, in roggaga iyo go'a la baddelo toddobaadkii hal mar iyo in guriga laga ilaaliyo boorka iyo waxyaabaha kale ee kiciya xasaasiyadda" ayuu yiri Jane da Silva oo ka tirsan jaamacadda Brazil una qaabilsan cudurrada ka dhasha difaaca jirka iyo xasaasiyadda.