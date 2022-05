Hal milyan oo sano ka dib hadii uu aadanuhu sii jiro siduu u ekaan doonaa

19 Daqiiqadood ka hor

Hab-nololeedka beeralayda iyo wax soo saarka cuntada badan waxa ay keentay dhibaatooyin caafimaad oo la bilaabay in cilmi-baaris lagu sameeyo dhibaatooyinkaas, sida in la-ikhtiraaco dawada insuliinka ee lagu daweeyo xanuunka macaanka. Si kale haddii loo dhigo, dadka ayaa ku kala duwan dhanka muuqaalka qaar baa dheer halka qaar kalena ay cayilan yihiin.

Thomas Melvand, oo ah borofisar wax ka dhiga jaamacadda Aarhus ee dalka Denmark, ayaa sheegay in muddo ka dib laga yaabo in banii'aadanka uu isbaddalo isla markaana muuqaal ahaan u yaraadaan maadama jirkeena uu u baahan yahay tamar yar, taasoo faa'iido weyn u leh meelaha ay dadku ku badan yihiin.

"Waxaan ognahay in maskaxda wanaagsani ay ka kooban tahay hidde-sideyaal na-xasuusiya magacyada dadka. Wax baan ka bedeli karnaa taas. Waxay u egtahay arrin khiyaali oo ku saabsan sayniska, laakiin hadda waan samayn karnaa. Waan samayn karnaa in aan wax isku abuurno laakiin ma naqaano si aan uga dhigno mid waxtar leh. Waxaan u soconnaa jihadaas, laakiin waa arrin tijaabo ah"

Laakin Melvand waxa uu sheegay in laga yaabo in ay tahay anshax xumo in aan mustaqbalka la beddelin hiddo-wadayaasha qaarkood. Isla markaana, waalidka waxay awood u yeelan doonaan inay doortaan astaamaha ubadkooda, markaa waxay u badan tahay in la eegi doono sida waalidka u wax u doonayo.