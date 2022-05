Urka jirka: Maxaa sababa urka jirka, sidee se looga hortagi karaa?

Urta ama shiirka jirka waa arrin si fiican loo yaqaan oo saamaysa tayada nolosha qofka. Waxayna khubaradu sheegeen in tani ay sabab u tahay heerar kala duwan oo ay bakteeriyada dhididka ku fidayso, balse aanay sabab u ahayn dhididka laftiisa.

Waxyaabaha keena urka jirka

Wargeyska The British Medical News Today ayaa qoray in urka jirka ay inta badan soo baxdo xilliga qaan-gaarnimada, halka hidde-sideyaasha iyo dhididku ay aad u soo shaac baxaan xilliga qaan-gaarnimada, iyadoo maadada hidde-sidaha aadanaha iyo kaydinta dhididka ay aad kor ugu qaadaan jidhka bini'aadamka.

Dadka buuran iyo shakhsiyaadka qaba dhibaatooyinka caafimaad qaarkood sida sonkorowga ayaa aad ugu dhow in jirkooda uu shiiro.

Urta jirku waxay sameysmataa marka bakteeriyadu ay habab kala duwan soo marto si ay u xakamayso una qaybiso borotiinka dhididka, halkaas oo ay cunto ka hesho - taasina waxay keentaa in ur sameysmo.

Waxa kale oo uu intaa ku daray in noocyada cuntada uu qofka ay qeyb ka qaataan urka.

Kahortagga iyo xakamaynta urta jirka

Waxaana uu sheegay in aanu shaki ku jirin, in tani ay tahay sababta ugu badan ee urta jirka keenta.

"Si taas looga hortago, waxaa loo baahan yahay daryeel gaar ah oo lagu sameeyo meelahan oo kale marka laa meeyro si loo hubiyo in ay aad u engegan yihiin ka hor inta aan la xidhin dhar nadiif ah," ayuu yiri.

- Qubaysiga: waa in qofku mar kasta uu qubystaa biyo nadiif ah iyo saabuun udgoon, waana in la hubiyo in jidhkiisu nadiif yahay. Qubaysiga laba ama saddex jeer maalintii waa habka ugu waxtarka badan - oo xoogga la saaro.