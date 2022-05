Madaxweynihii horee Nigeria oo iska soo sharaxaya xisbigii doorashadii hore kaga adkaaday

15 Daqiiqadood ka hor

Jonathan wuxuu ku biiray xisbiga talada haya ee All Progressives Congress (APC) ee doorashadii 2015 isaga kaga adkaaday tartanka.

Koox taageerayaal ah ayaa shahaadada musharaxnimada iyaga oo isaga ka wakiil ah iibsatay Isniintii, taas oo ka dhigan inuu weli socdo dhaqankii ahaa in dadka danaynaya xilku ay adeegsadaan shakhsiyaad kale oo shahaadada musharaxnimada u soo iibiya.

Xisbiyada siyaasadeed ee Nigeria ugu waaweyn ayaa la filayaa in ay qabtaan dabayaaqada bishan is reebreebka musharaxiinta, si cidda ku soo baxdaa ay 3 Juun u gudbiyaan shahaadooyinkooda musharaxnimo ee ay ugu tartamayaan doorashada dhici doonta Feeberweri 2023.

Ma cadda sababta Jonathan u go'aansaday inuu xisbigiisii ka baxo, laakiin waxa jiray hadal hayn ah in aanu ku faraxsanayn guul darradiisii 2015 waxaana wararku tibaaxayaan in uu qabo in shakhsiyaad miisaan ku leh xisbigu ay khiyaameeyeen.