Gaastariga: Maxay cuntooyinka qaarkood u sababaan xanuunkan?

50 Daqiiqadood ka hor

Sida laga soo xigtay khubarada cuntooyinka qaarkood ayaa sababa in ay dabcaan muruqyada u dhexeeya hunguriga iyo caloosha.

Haddaba cunista jokolaytka, cabitaanka bunka, sharaabyada soodhaha leh, khamriga iyo cuntooyinka shiilan ayaa kordhiya khatarta in qofka uu ku dhaco xanuunkani.

Emanuelle Pereira ayaa sheegtay in tan iyo yaraanteedii ay ka cabaneysay balse saameynta ugu weyn ay dareemaysay markii ay da'yarta ahayd. "Waxaan bilaabay cunista cuntada degdeg ah waxaana dareemay inay gaastaridii igu soo noqonayso," ayay tidhi.

Si kastaba ha ahaatee hal sano ka dib, waxay bilowday in ay cunto cuntooyinka shiilan mar kale iyada oo leh cuntooyinka dufanka leh.

Markii ay samaysay baadhitaanka loo yaqaan endoscopy oo hubinaya isbeddelada xubnaha caloosha iyo mindhicirka waxaa la ogaaday in ay dhaawacyo ka qabto hunguriga.

Ardayada waxa uu sii socda daawaynta waxaanay rajaynaysaa in ay ka ladnaato. "Waxay ka dhigtaa jimicsi u baahan xoog badan oo caloosha ah in yar oo adag. Cunista cuntooyinka shiilan dhibaato ayay keenaan mana fiicna."

"Waxaan dareemay gubasho badan, xiiqsanaan, mararka qaarkoodna aad ayay iigu badnayd gaastarigu waxa igu adkaatay in aan foorarsado si aan wax u soo qaato," .

Baadhitaano ka dib waxa laga helay gaastari daawaynta ka sokoow, José waxa uu u baahday in uu beddelo hab dhaqankiisa cunto oo uu daawaynta si dhab ah u qaato.

Ilaa maanta ninkaa hawlgabka ah wuxuu isku dayaa inuu qaato cunto caafimaad leh oo uu iska ilaaliyo cuntooyinka degdega ah iyo cabitaannada bunku ku jiro. Waxa uu sheegay in ay adag tahay in mararka qaarkood laga adkaysto laakiin ma rabo in uu dareemo calaamadihii uu hore u lahaa. "Haddii aan cuno lug digaag ma dareemayo caafimaad 100% markaa waan iska ilaaliyaa."