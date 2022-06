Trump oo waxba kama jiraan ku tilmaamay maragga ay inantiisu furtay

51 Daqiiqadood ka hor

Baadhitaan lagu sameeyay rabshadihii 2021 xarunta US Capitol ayaa lagu baahiyey muuqaal aan hore loo arag oo Ivanka ku diidayso sheegashadiisa.

Trump waxa uu sheegay in Ivanka aysan eegin natiijada doorashada oo ay "in badan tan iyo markii la hubiyay".

Dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in weerarka lagu qaadeen Congress-ku uu ahaa midhihii isku dayo badan oo Trump ku doonayey inuu afgembi ku dhigo.

Muuqaalada la baahiyey waxaa ka mid ahaa muuqaal uu duubay xeer ilaaliyihii hore ee Maraykanka Bill Barr oo sheegay in uu marar badan meesha ka saaray sheegashadii madaxwaynihii hore ee xilka ka degay ee ahaa in khiyaamo badan oo doorashada ahi ay sababtay in laga guulaysto.