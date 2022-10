Duuliyeyaasha milatariga Ingiriiska ee shaqada ka fadhiistay oo looga digay in ay Shiinaha u shaqo tagaan

17 Daqiiqadood ka hor

Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in tababarrada duuliyeyaasha la shaqaalaysiinayo aanay xadgudub ku ahayn sharciga Ingiriiska u yaalla laakiin, Ingiiirka iyo dalalka kale ay isku dayeyaan in ay howlahaas joojiyaan.

“Waa shaqo macaash badan ay ku helayaan dadka la qaadanayo,” ayuu yidhi sarkaal reer Galbeed ah oo hadlay. Wuxuu intaa ku daray in “lacagtu ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaas lagu duufsanayo.” Mushaarka loo soo bandhigo ayaa loo malaynayaa in uu gaadhayo ilaa £237,911 oo u dhiganta $270,000.

Ma jirto wax caddayn ah oo loo hayo in ay duuliyeyaashu ku xadgudbeen xeerka ilaalinta sirta dowladda ama ay galeen wax fal dembiyeed ah. Ujeeddada digniintan ayaase ah in la isku dayayo in la joojiyo qorshahan iyo in shaqaalaha haatan ka tirsan ciidamada iyo dalalka Ingiriiska ay saaxiibka yihiin uu waajib ka saaran yahay ilaalinta xogta mudan in aan la shaacin.