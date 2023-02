"Facebook ayaan ka arkay meydka aabbahey"

Ma aha oo kaliya in Mr Moti uu ka naxay markii uu arkay muuqaalkan naxdinta leh, balse tani waa sida uu ku ogaaday in aabihiis la dilay.

Iyadoo Itoobiya sanadihii la soo dhaafay ay ka jireen qalalaase siyaasadeed gobollo kala duwan ayaa waxaa baraha bulshada hareyay sawirro, muuqaallo, warar been abuur ah iyo qoraallo sii hurnaya xiisadaha.

Mr Moti, halkii uu ka arki lahaa sawirka la soo dhigay baraha internedka, waxa uu bilaabay in uu arko qoraallo badan oo ka hadlayay isla sawirka.

Laakiin in ka badan afar sano, iyo ka dib markii Mr Moti uu sheegay in uu ka warbixiyay qoraallada ku saabsanaa meydka aabbihii, waxay muddo ku sii jireen baraha bulshada. Kaliya digniin qoraal ah ayaa lagu dabaqay sawirada qaar.

"Mararka qaar waan niyad-jabaa, mana joojin karo in gacantaydu ay raadiso magaciisa oo aan eego qoraallada. Waxaan dareemaa argagax ," ayuu yiri Mr Moti.

Waxaana la sheegay in ay shirkaddu meesha ka saartay sawirradaan kadib markii ay qoysku ka codsadeen in sawirradaan iyo qoraallada laga tirtiro si aaney ugu noqon xusuus mar walba naxdin ku reebta ehelka.

Hadda waa 23 jir, Mr Moti waxa uu isku dayayaa in uu noloshiisa sii wato, isaga oo doonaya inuu noqdo xirfadle dhanka muuqaal duubista iyo sawirqaadista ah, oo xitaa waxaa uu rabaa inuu sameeyo filim dokumentari ah oo ku saabsan khibradiisa la xiriirta waxyaabihii uu soo maray.

"Waxay ila tahay in la joogo waqtigii aan sheegi lahaa sheekadeyda aniga oo isku dayaya in aan dib u dagaalamo, laga yaabee, haddii aan guuleysto, in aan keeno isbeddel," ayuu yiri.