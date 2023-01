Maxay tahay sababta ay u yaraanayaan xiddigaha laga arki karo cirka?

Saacad ka hor

Isbeddelka ku yimid muuqaalka xiddigaha ee ay dadku ka warbixiyeen -iyaga oo ku soo gudbiyay tirinta xiddigaha mashruuc online ah oo lagu magacaabo Globe at Night - ayaa u dhiganta ku dhawaad 10% kororka iftiinka cirka sanad walba.

Taas ayaa la micno ah in saynisyahannadu ay ku qeexeen in ilmaha ku dhasha meel ay ka muuqdaan 250 xiddig ay u badan tahay in ay isla goobtaas ka arki doonaan wax ka yar 100 xiddig 18 sano ka dib.