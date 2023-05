Maxaa haatan loogu baahday tirakoobka lagu sameynayo dadka Soomaaliya?

Raysal wasaare kuxigeenka dalka oo uguhorreyn ka hadlay shirka ayaa bogaadiyay qorshaha tirakoobka ee dalka iyo hiigsiga Soomaaliya isagoo yiri “Waxaynu rabnaa in aynu si weyn u bogaadinno dadaalka wasaaradda qorsheynta iyo hay’adda istaatistikada, madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed, waxa uu la yimid hal abuur cusub iyo hiigsi cusub, isagoo yiri ma aha in aynu shalay ka fakarno iyo wixii dhacay ma aha in aynu maanta iyo dhibaatada inagu habsatay fakarkeenna kusoo koobno, ee bal aynu hiigsanno 2060, tanina qayb ayey ka tahay”.