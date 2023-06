Awoodaha ciidan ee ka jira Beledweyne iyo saamaynta ay siyaasadda iyo amniga ku leeyihiin

Miliishiyooyinka

Bariga magaalada waxaa la tilmaamaa in ay ku xooggan tahay beesha uu ka soo jeedo guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte, waxaana jira nidaam aan qornayn oo ah habka awood qaybsiga xilalka gobolka. Beeshaas waxay labaatankii sano ee ugu dambaysay si is dabajoog ah u qabanaysay xilka guddoomiyenimada gobolka.

Xasan Xayle oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya wuxuu ka hadlayaa qaabka loo wada deggan yahay gobolka guud ahaan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. “qabaa’ilka gobolkan isma diriri jirin, waxaana jiray in ay gobolka ka soo baxeen rag saamayn siyaasadeed leh sida Sheekh Cali Jimcaale. Inkastoo Shiikhu uu ahaa siyaasi taariikh weyn ku leh Soomaalida dhexdeeda, wuxuuna haddana taageero xoog leh siiyey Cabdullaahi Ciise oo isna gobolka laga soo doortay oo astaan u noqday gobannimada Soomaaliya. Waxaa kaloo jiray in ay jiraan siyaasiyiin gobolka ka soo jeeda sida Cismaan Maxamed Jeelle oo xubin ka ahaa golihii sare ee kacaanka iyo wasiirro hayb ahaan ka soo jeeda bariga Beledweyne oo xilal waaweyn dalka ka soo qabtay, marka la barbar dhigo qabaa’ilka kale ee ay wada degaan”.

Qabaa’ilka Beledweyne deggan si kastoo ay u hubaysan yihiin dagaal lagu hoobto kuma dhex maro magaalada, waxaase ka dhaxeeya xafiiltan hoose oo la xiriira xilalka sare ee maamulka gobolka iyo kan degmada. Mararka qaarkood dilal aan badnayn ayaa ka dhaca. Xasan Xayle wuxuu BBC u sheegay in sababta ay la xiriirto in qabaa’ilku ay u badan yihiin “dad nabadeed”.

Ciidanka ATMIS

“Jabuuti waxay in badan doonaysay in Soomaaliya ay xasillooni hesho, waxayna Beledweyne u degeen istaraatijiyad siyaasadeed oo la xiriirta in nabadda la soo celiyo, iyo in kala qoqobnaanta la soo afjaro si amniga gacan adag loogu qabto”.