Mareykanka oo wacad ku maray inuu weerarayo haddii Iiraan yeelato hubka Niyukliyeerka

40 Daqiiqadood ka hor

Madaweyne Joe Biden, ayaa ballan qaaday in Maraykanku “uu diyaar u yahay inuu isticmaalo dhammaan qeybaha kala duwan ee awooddiisa qaran”, si uu u hor istaagi in dowladda Iiraan hanato hubka Niyukliyeerka.

Biden waxa uu ku qeexay balan qaadyo istiraatiijiyadeed oo is xigxiga, oo xoojinaya xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Israa’iil, oo ah xulafada ugu dhow ee gobolka, document loo yaqaanay Bayaanka Wadajirka ah ee iskaashiga muhiimka ah ee Mareykanka iyo Israa’iil.

Waxa uu sidoo kale balan qaaday in Mareykanka uu “si wadajir ah ula shaqeyn doono dalalka kale ee bahwadaagta kamid ah, si loogga hortago gardarada iyo dhaq dhaqaaqyada xasilooni darida ay abuurto Iiraan, oo ay ku jiraan adeegsiga Iiraan ee “Ururada argagaxisada sida Hizbullah, Hamas iyo Islamic Jihad ee reer Falastiin.

Mareykanka iyo Israa’iil, ayaa in muddo dheer ah ku eedeynayey dowladda Iiraan inay maal galiso argagaxisada ka jirta Bariga Dhexe iyo meelo kalaba.

Iiraan ayaa beenisay iney taageerto argagaxisada, waxeyna sheegtay in ururada ay taageerto ay yihiin kooxaha wax iska caabinta ee dagaalka kula jira gardarrada Israa’iil iyo Mareykanka.

Maamulka Tehran, ayaa tilmaamey in barnaamijka Niyukliyeerka uu waligiis ahaa mid nabdoon, balse quwadaha Reer Galbeedka iyo hey’adda caalamiga ah ee ilaalisa Niyukliyeerka, ay tilmaameen inaysan ku qanacsaneyn hab dhaqanka Iiraan.

Mareykanka iyo Israa’iil, ayaa marar badan ku cel celiyey in aaney marnaba ogolaan doonin in Iiraan ay hesho hubka Niyukliyeerka, haddana labada xulafo ayaa ku kala duwan sida hawshaas loo qabanayo.

Biden, ayaa waxa uu doonayaa inuu dib usoo nooleeyo heshiiskii sanadkii 2015-kii, isaga oo lasoo baxay shuruudo adag, inkasta oo wada hadalo bilo qaatay oo la doonayey in lagu soo celiyo heshiiska ay hakad galeen.

Israa’iil waxey dooneysaa in gabi ahaanba la joojiyo barnaamijka Niyukliyeerka ee Iiraan, waxeyna sheegtay inay xaq u leedahay isticmaalka xoog, haddii taasi ay lagama maarmaan tahay.

Wareysi uu siiyey Channel 12 ee Israa’iil Arbacadii, Biden wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu awood u adeegsado Iiraan “haddii ay taasi tahay noqoto lagama maarmaan”.

Mar wareysi lala yeeshay Madaxweyne Biden, ayaa lagu weeydiiyey hadalada kasoo baxaya xisbiga Dimuqraadiga, ee tilmaamaya in dowladda Israa’iil ay tahay mid ku dhisan midab takoor, kuwaasoo ku boorinaya dowladda Mareykanka iney joojiso taageerada hubka ee shuruud la’aanta ah.

Waxa uu sheegay in fikradahani yihiin kuwo ay wadaan dad yar, isla markaana ah kuwo qaldan, isagoo dhanka kale carabka ku dhuftay in aaney sinaba u dhici doonin in xisbigiisa uu meel cidla ah kaga tagi doonin dadka Israa’iil.