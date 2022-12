Shano faa’iido uu maraqu u leeyahay caafimaadka

Maraqa wuu sahlan yahay in la sameeyo, heerka nafaqada wuu ku kala duwan yahay, waxay ku xiran tahay lafta la adeegsaday iyo qaabka loo kariyay ama waxa lagu daray maraqa.

Shanta faa'iido ee laga helo maraqa

Maraqa wuxuu kordhiyaa heerarka maaddada amino acids glycine iyo proline, tijaabooyin caafimaad oo la sameeyay ayaa la ogaaday in adeegsiga maaddada collagen uu ka hortago fuuq baxa , dabacsanaanta iyo baabi'inta muuqaalka laalaabyada maqaarka bini'aadamka.

Cilmibaaris lagu sameeyay xoolaha waxaa lagu ogaaday in maaddada kale ee amino acids ee laga helo maraqa lagu daweyn karo cudurrada mindhicirrada, inkasta oo loo baahan yahay in cilmibaarsi dheeraad ah lagu sameeyo arrintani.

Daraasad dhawaan la sameeyay ayaa muujineysa in maadadan ku jirta maraqa ay caawin karto bukaanada la daalaa dhacayo xanuunnada mindhicirrada, waxay xoojin kartaa difaaca mindhicarrada.

Cilmibaarisyo la sameeyay waxay muujinayaan in mid kamid ah maaddooyinka laga helo maraqa ee collagen gaar ahaan maraqa digaaga wuxuu waxtar u leeyahay daweynta bukaannada la daalaa dhacayo xanuunnada ku dhaca kala goysyada jirka.

Maaddooyinka amino acid iyo glycine ee laga helo maraqa waxay waxtar u leeyihiin caafimaadka banii'aadanka gaar ahaan in qofka in uu helo hurdo.

Daraasad la sameeyay ayaa muujineysaa in maaddooyinkaas ay horseedaan in qofka u helo hurdo fiicaan, waxay ka qeyb qaataan in qofka uu degganaan jir ahaaneed uu dareemo si uu isugu diyaariyo hurdada.