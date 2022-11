Colaadda Itoobiya: Yaa guuleystay Abiy Axmed iyo TPLF?

27 Daqiiqadood ka hor

Quwadaha shisheeye ayaa si weyn u soo dhaweeyay xabad joojinta ay wada saxiixdeen xukuumada Itoobiya iyo madaxda Tigrayga ee lagu soo afjarayo dagaalka arxan darada ah ee ka socda waqooyiga dalkaasi, isla markaana loogu furayo mucaawinada dadka halista ugu jira macluusha, balse su’aashu waxay tahay in uu guulaysan doono iyo in kale.

Waxa ay dowladda ballan qaadday in ay meesha ka saarayso in kooxda TPLF ay tahay urur Argagixiso, ayna gorgortan siyaasadeed kala gali doonto sidii Tigray loo maamuli lahaa.

Heshiisku wuxuu xooga saarayaa in labada dhinacba ay u hogaansamaan dastuurka federaalka ee jira.

Waxaa ka mid ah in lagu xalliyo xaaladda degaannada ay ka midka yihiin galbeedka Tigray-ga EE qaniga ku ah beeraha - oo ay la wareegeen gobolka dariska ah ee Axmaarada toddobaadyadii hore ee dagaalka - iyadoo loo marayo hab dastuuri ah.

In ka badan hal milyan oo qof ayaa barakacay tan iyo markii ay dagaalladu dib u soo cusboonaadeen bishii Ogosto, iyaga oo aan awoodin in ay goostaan ​​dalagyadii at tabcadeen.