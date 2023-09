Gaalkacyo: 'Hadii la idilo waxaan ahay midka dilkiisa aan laga shalayneyn ee lagu faanayo'

44 Daqiiqadood ka hor

Shalay waxaa magaalada Gaalkacyo lagu aasay Dhaqtar Zakariye Cabdi, oo aano qabiil loo dilay, waxaana ka dhashay in dhakhaatiirta magaalada Galkacyo ayaa shaqa Joojin saddex maalmood ah ku dhawaaaqaan aaskiisa kadib.

Balse waxaa jira dhacdooyin is daba joog ah badankooduna isku xiran oo keentay in dadka qaar oo ay ka mid yihiin dhalinyarada saameynta leh ee magaalada ku noolaa ay isaga baxaan, iyaga oo ka cabsi qaba in ay naftooda ku waayaan waxyaabo aysan ku lug lahayn.