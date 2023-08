Sidii ay ku badbaadeen ciidamadii Mareykanka ee Caydiid soo qaban rabay balse xayirmay

Xalaaddii ban'aadanimo ee ka dhalatay dagaaladii sokeeye ayaa keentay in dalal badan oo caalamka ah ay ku dhawaaqaan hawgal loogu magac daray hawgalka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay taas oo keentay in ciidammada hawalka Qaramada Midoobay loo diro Soomaaliya.

In ka badan labaatan askari oo ka tirsanaa hawgalka Qaramada Midoobay ayaa lagu dilay Muqdisho, taasoo keentay in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay amraan in lasoo xiro Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid, maadaama lagu eedeeyay in isaga uu ka dambeeyay dilka ciidamadii Qaramada Midoobay.