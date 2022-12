Soomaaliya oo tartamada seefta iyo feerka u adeegsaneysa shaqo abuurka dhallinyarada

Soomaaliya ayaa isku diyaarineysa tartanka feerka oo dhawaan ka furmaya waddanka Mexico, kaasoo la filayo in shan feeryahan ay ku matalaan Soomaaliya.

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo doortay bishii May, 2022 waxa uu ballan qaaday arrimo ay ka mid tahay in uu shaqo abuur u sameyn doono dadka shaqo la’aanta ah ee ay dhallinyaradu ku jiraan.

Khudbad uu Madaxweynuhu baarlamaanka ka hor jeediyay ayu uku yiri: Waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo dadka Soomaaliyed, ma ahan dhallinyada oo keliya, dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in la abuuro fursado, fursadahaas oo ah shaqo abuur”.

Wasiirka dhallinyarada iyo Isboortiga ee dowladda federaalka Soomaaliya,Maxamed Barre Maxamuud ayaa BBC-da u sheegay in ay wadaan qorsheyaal ku aadan shaqo abuurka dhallinyarada, si “looga weeciyo in ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah”.

“Hadii la dhaho shaqo abuur, ciyaaraha waa meesha kaliya oo dhowr arrin looga faaiideeysan karo, oo kala ah is dhexgalka, kobcinta nabadda iyo shaqo abuurka dhallinyarada. Marka anagoo taas ka duulayno arrimahaas isboortiga uu leeyahay ..waxaan abuurnay ciyaaro badan,” ayuu yiri Wasiirka.

Waxa uu sheegay in “markii ugu horeesay Soomaaliya lagu qabtay ciyaaraha dadka baahiyaha gaarka ah leh, gaar ahaan dadka maqalka la’, kuwaasoo uu tartan horyaal ah uga socdo garoonka injineer yariisoow, uuna sii socon doono shan bilood”.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: “Waxaan hadda gacanta ku haynaa oo qorshaha noogu jiro in aan aad u xoojinno ciyaaraha Soomaalida ay hibada ku leeyihiin ama ay kaalimaha hore kasoo geli jireen adduunka bari samaadkii oo ah oroddada ama ciyaaraha fudud”.

“Xiriir fiican ayaan la samaynay [adduunka] oo aan rabno in aan xiriirrada dhan aan ku wada kobcino gaar ahaan xiriirka oroddada. Gudoomiyaha xiriirka oroddada guddoomiye khadiijo ayaan ka wada hadalnay arimahaas oon balammo ka wada yeelanay sidii loosoo kobcin lahaa”.

Wasiirka Isboortiga ee Soomaaliya ayaa xusay in tallaabooyinkan ay ku xoojinayaan dadaalka ku aaddan in lasoo afjaro arrinta dhalinyarada ragaadisay oo [kooxaha xagjirka ahana uga faa’iideystaan] oo ah shaqo la’aanta.

“Waxaan rabnaa inay noqdaan kuwo lagu howl galiyo ciyaaraha, kuwo la shaqeeya xiriirrada iyo kuwo ka shaqeeya garoomada aan rabno in dib howlagalin loogu sameeyo, taas oo aan rabno in ay shaqo abuur u noqoto dhalinyarada. Howsha spoortiga aan rabno aad bay u baaxad weytahay Baahida taallo iyo [awoodda] wasaarada ayaan is lahayn balse waan dadaalaynaa,” ayuu yiri.