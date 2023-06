Askariga Mareykanka ee sida loo tumo muusikada ku bartay gudaha qasrigii Saadaam Xuseen

Saacad ka hor

Fursaddii labaad ayaa u timid wax ku dhow toban sano kadib, balse marka waa inuu isaga is baraa. Dabcan wuxuu ka baran doonaa qasri ku yaalla magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq, wuxuuna ku baran doonaa biyaano uu lahaa madaxweynihii hore ee Ciraaq Saadaam Xuseen.

"Isku xirka ugu daciifsan"

Markii ugu horreysay ee Trotter uu la xiriiro Saadaam Xuseen waxaa is baray Robert Scheetz, oo ka mid ah kabtannadii guutadiisa.

"Scheetz ayaa iigu sheegay xiriirkii ugu daciifsanaa, maaddaama qofku uu dhiman karo amaba la dili karo. Wuxuu u baahnaa inuu cabsida iga saaro, wuxuuna taariikhdeyda ka ogaaday in muusikada ay tahay waxa iga kaafin jiray wax walba. Marka, sidiisa waan ogaa in qasriga halka aan saldhiggeenna ka sameysannay ay taallo biyaano uu lahaa Saadaam Xuseen, wuxuu i geeyay qeybta hoose ee guriga oo ay taalay," he adds.