Waa kuma wiilka Soomaaliga ah ee kaalinta 3-aad ka galay Orodka Adduunka?

Wiilka Soomaaliga ah ee kaalinta 3-aad ka galay Orodka Adduunka maanta

47 Daqiiqadood ka hor

In kasta oo labadii laab ee hore aanay u muuqan kuwo si fiican u soo dhaweeyay Cabdi, haddana wuxuu si tartiib tartiib ah u bilaabay inuu horay u soo maro inta lagu guda jiro wareegga saddexaad, oo xitaa mar uu muddo yar hoggaanka u hayay.

Cabdiraxmaan Adan Nageeye oo ay BBC wax ka weydiisay dhacdadaasi ayaa sheegay in uu dareemay in Bashiir uu aad u daalay islamarkana uu doonayay in uu dhiirigaliyo.