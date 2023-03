Ilhaan Cumar oo ka hadashay mowqifkeeda ku aaddan in la mamnuuco TikTok

Xildhibaannadda laga soo doorto gobolka Minnesota ee ku matasha aqalka Wakiillada Mareykanka, Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in ay kasoo hor jeeddo in Maraykanka laga mamnuuco aaladda TikTok.

Qaar ka mid ah aqalka Congress-ka Maraykanka ayaa soo jeediyey in madasha bulshda ee TikTok laga mamnuuco guud ahaanba in lagu isticmaalo gudaha dalka Maraykanka, waxaanay shirkkadda aaladdan iska leh ku eedaysan tahay, eedeymo ay ka mid yihiiin in ay aruuriso xogta dad weynaha adeegsada isla markaana ay la wadaagto dalwdda Shiinaha.

”Waxaa jira walaac dhab ah oo ku aaddan asturnaanta iyo aruurinta xogta dadweynaha adeegsada baraha bulshada, balse soo jeedintani kama hadleyso arrimahaas.” Ayey tiri Ilhaan oo ku eedeysay in soo jeedintani ay bartilmaameed gaar ah ka dhigatay TikTok oo kali ah, iyada oo hadalkeeda kusii dartay, ”taas baddalkeeda waxay [soo jeedintu] si gooni ah u soocday hal aalad – TikTok ka dibna mamnuucday,” waxaanay ku tilmaantay in tani ay tahay siyaasad xun.

Waxa ay qirtay in TikTok loo adeegsan karo warxumo fidin, nacayb iyo wararka been abuurka ah balse waxay sheegaty in tani aanay gaar ku ahayn TikTok oo kali ah, ” Waxa kale oo jira walaac laga qabo in TikTok loo isticmaali karo dacaayadda iyo hadalada nacaybka. Aniga qudheeday ayaa bartilmaameed joogto ah u ah ololayaasha macluumaadka been abuurka ah, waan dareemi karaa walaacyadan. Laakiin mar labaad, dhibaatadani ma aha mid u gaar ah TikTok. Twitter, Instagram, iyo Facebook-ka caanka ah dhammaan waxa ay cadawga ajaanibka ahi u isticmaaleen ololayaal been abuur ah oo lagu bartilmaameedsanayo muwaadiniinta Maraykanka.” Ayey tiri Ilhaan.