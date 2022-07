Halkee ayuu ku soo wajahan yahay gantaalka Shiinaha ee lagu wado inuu dhulka ku soo dhaco?

3 Daqiiqadood ka hor

Burburka gantaalka Shiinaha ayaa la filayaa in maanta ama berri uu dhulka ku soo dhaco ka dib markii seynisyahannada Shiinaha ee hawada sare ay xarkaha u fureen gantaalka.

Waxaa la sheegaya in meel kasta oo adduunka ka tirsan uu ku soo dhici karo inkastoo suurtagalnimada ah inuu ku soo dhaco meel ay dad ku nool yihiin la sheegaya inay aad u yartahay.

Hase yeeshee su’aalo badan ayaa ka dhashay gantaalada hawada sare loo diro ee sida ku talagalka ah dhulka loogu so diri markuu howshiisa dhameysto iyadoo aan laga welwelin halka u ku dhacay iyo saameynta ka dhalan karta.

Dowladda Shiinaha ayaa Arbacadii sheegtay in dib u soo celinta gantaalka ay halis yar u keeni karto qof kasta oo dhulka jooga, inkastoo ay u badan tahay in uu ku dhici doono badda.

Si kastaba ha ahaatee, waxa jirta suurtogalnimada in qaybo ka mid ah gantaalku uu dulka ku dhaco welib meel ay dadku ku badan yihiin, sidii horeyba u dhacday bishii Maajo sannadkii 2020 markaas oo ay waxyeello soo gaartay dhismooyin ku yaallay Ivory Coast.

Gantaalka ayaa hadda ku wareegaya aagga la yirahdo elliptical ee dhulka ku wareegsan halkaas oo ay adagtahay in la xakameeyo.

Aad ayey goor hore tahay in si sax ah loo ogaado halka uu ku soo dhici doono haraaga gantaalka oo gaaraya 25-tan.

Shiinaha waxaa lagu eedeynayaa in ay taxadar la'aan wayn tahay in la ogolaado in gantaal wayn uu dhulka ku soo noqdo isagoo aan la xakameyneynin. Balse dowladda Shiinaha waxay reer Galbeedka ku eedeysay dacaayad iyo buunbuunin wx aan micno badan lahayn.