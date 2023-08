Muxuu yahay Quraanka 500 oo sano gidaarka ku keydsanaa ee la helay?

44 Daqiiqadood ka hor

Sababta uu Quraanka ugu qariyay gidaarka

Waxaa jira laba aragtiyood oo ku saabsan sababta Al-Ŷayyar uu aad uga taxadaray inuu qariyo Quraanka ka dib markii la mamnuucay kutubta diinta ee Muslimiinta qarnigii 16aad gudaha dalka Spain. Aragtida koobaad ayaa soo jeedinaysa in laga yaabo in kitaabku ahaa dhaxal qoys, oo waxaa jirijiray in wiilku uu aabihiis ka dhaxlo quraanka, kadibna wiilkiisa usii gudbiyo gobolkaas quraanka ah oo farac ka farac sidaas usii socon jiray. Aragtida kale waxay soo jeedinaysaa in kitaabku yaalay msaajidkii magaaladaas oo dushiisa laga dhisay kaniisad ilaa maanta ka dul dhisan, uuna u cabsaday in hadii la arko kitaabka la jeexjeexi doono.