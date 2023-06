Sida ay lix maalmood uga dhuumanayeen al-Shabaab askarta Uganda

41 Daqiiqadood ka hor

Weerarkan dhacay 26-kii May ayaa waxa uu dood ka dhaliyay gudaha dalka Uganda. Waxaa si adag uga hadlay ninka mucaaradka ah ee u babac dhigay Museveni, wuxuu sheegay in ciidamada UPDF ay muddo badan joogeen Soomaaliya ayna tahay in laga soo saaro si looga hortago in ciidamo kale lagu laayo goobaha dagaalka ee gudaha Soomaaliya.