Waa kuma wiilka uu dhalay madaxweynaha ee kala soo muuqday furinta dagaalka?

Saacad ka hor

Sawirka ayaa la sheegay in uu yahay wiil uu dhalay madaxweynaha laguna magacaabo Cabdifitaax Xasan Sheekh Maxamuud.

Wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf al-Caddaalada oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in qofka la socda madaxweynaha uu yahay wiilka uu dhalay.

Haddaba waa kuma Cabdifitaax?

Wiilka uu dhalay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xogta ilaa iyo haatan aan ka heleyno waxa ay muujineysaa in hore uu ugu noolaa dalka Turkiga halkaas oo uu ka shaqeynayay mid k amid ah xawaalada Soomaalida.

Dad badan ayaa is weydiinaya in Cabdifitaax uu yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda maadaama uu soo muuqday isaga oo ku labisan direyska ciidamada dowladda, wararka aan ka heleyno xogta la xiriirta wiilka madaxweynaha ayaa sheegeysa in uusan ahayn askari ka tirsan dowladda balse haatan uu kusoo laabtay dalka si uu u garab istaago madaxweynaha Soomaaliya ahna aabbihiis Xasan Sheikh Maxamuud oo haatan ku sugan deegaanka Adan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo uu ka socdo gebo gabada wajiga koowaad ee dagaalka lagula jiro al-Shabaab.