Kulammada Maxaas uga socda xubno uu Cali jeyte ka mid yahay iyo madaxweynaha

25 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo is daba joog ah kula yeelanaya magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo siyaasadda iyo indheergaradka mid ka mid ah beelaha dega gobolkaas.

Ujeeddada kulankaas ayaa lagu sheegay dhegeysiga tabasho ay qabto beeshaas degta bariga Beledweyne oo uu ka soojeedo guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo sheegtay in uu madaxweyne u yahay maamul ka go'ay Hirshabelle. Jeyte oo ka horyimid go'aanka Hirshabelle ay xilka uga qaatay ayaa qeyb ka ah wada hadallada ka socda Maxaas.

Maxay ku heshiiyeen Madaxweyne Xasan iyo Cali Jayte?

Cali Jayte oo loo arko in uu yahay hoggaamiye saameyn weyn ku leh gobolka Hiiraan islamarkaas na kaalin weyn ku lahaa abaabulka iyo hoggaanka dagaalka ciidamada deeegaanka ay la galeen kooxda Al-Shabaab ayaa eedeyn horey ugu jeediyay dowladda federaalka iyo maamul Hirshabelle isaga oo dalbanayay in gobolka Hiiraan laga dhigo maamul gaar ah.

Waxa uu sidoo kale horey u diiday in uu wareejiyo xilka guddoomiyenimada gobolka iyada oo ciidamadiisu ay la wareegeen xarunta maamulka magaalada Baledweyn. Cali Jeyte oo horey soo noqday wasiir ku xigeenka hub ka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyooyinka ee dowladdii Cabdulaahi Yuusuf ayaa labo jeer horey u noqday guddoomiyaha gobolka Hiiraan.

Laakiin Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan ayaa muddo dedaal ka dhex waday madaxweynaha Xasan Sheekh iyo Cali Jeyte isaga oo ku guuleystay in uu markii dambe suurtogaliyey inay labada masuul yeeshaan wadahadal toos ah yeeshaan.

“Wixii la isku afgartay waa in wixii siyaasad ah dib loo dhigo, wixii la xiriira dagaalka looga soo horjeedo Al Shabaabna uu hogaamiyo Cali jeyte isagoo toos u hoos tagaya madaxweynaha,” ayuu yiri xildhibaanka oo ka mid ah siyaasiyiinta kulamadaas ka qayb galay.

Kulamada madaxweynaha iyo Beesha Cali Jeyte

Ilaa 200 oo xubnood ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la yeeshay kulamo is dabajoog ah oo qiyaastii ilaa afar kulan gaaray sida ay dad xog-ogaal ah u sheegeen BBC, waxayna xubnahaas oo isugu jiray siyaasiyiin, saraakiil ciidan, ganacsato iyo oday dhaqameed ay kulamaadaas madaxweynaha ku weydiisteen in gobolka Hiiraan laga dhigo maamul goboleed gaar ah, sida uu BBC isna dhankiisa u xaqiijiyey xildhibaan Ciid.

Qodobbada ay ku heshiiyeen labada dhinac

“Qodobka hore waa in aysan beesha aqoonsanayn, diyaarna u ahayn in ay la shaqayso maamulka Hirshabeelle, kan labaadna waa in uu madaxweynuhu aqoonsado maamulka Hiiraan state,” ayuu yiri Xildhibaan Ciid oo kulamadaas ka qayb galay.