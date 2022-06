Ruushka oo isaga baxay Jasiirad ku taalla Ukraine

Saacad ka hor

Wasaaradda Difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in tallaabadani ay u muujinayso bulshada caalamka "Federaalka Ruushku in uusan carqaladaynayn dadaalka Qaramada Midoobay ee lagu abaabulayo marin bini'aadannimo oo lagu daabbulo wax-soo-saarka beeraha ee Ukraine".

Waxay sheegtay in go'aanka uu la macno noqon doono in Ukraine aysan mar dambe soo jeedin karin in dhibaato kasta oo cunto iyo awood la'aanta in la dhoofiyo hadhuudh ay sabab u tahay gacan-ku-haynta guud ee Ruushka ee qaybta waqooyi-galbeed ee Badda Madow.