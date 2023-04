Muxuu yahay ololaha 'nin noqo' ee ka bilaabmay Ruushka?

Olole xayaysiis oo ballaaran oo u muuqda in laga bilaabay Ruushka, kaas oo muwaadiniinta loogu baaqayo inay ku biiraan ciidammada.

Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo la sheegay in ciidammada qalabka sida ee Ruushka ay hadheeyeen khasaare xooggan isla mar ahaantaan ay ku adkaatay oo la tacaalayaan sidii ay horumar uga samayn lahaayeen dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine, taas oo ka dhigan in xaalku ku adag yahay kaddin in ka badan sannad markii ay duullaan ku qaadeen.