Caado: Dad la siiyay dheecaanka raha oo geeriyooday

Saacad ka hor

Natasha Lechner ayaa u dhimatay wax looga shakiyey inuu yahay wadna xanuun halka ay boolisku aaminsan yihiin in Jarrad Antonovich uu u dhintay dhaawac kasoo gaaray matag xad dhaaf ah.

Waxaa hadda baaraya dhacdooyinka masuul khaas ah si loo ogaado waxa khaldamay iyo in labada qof la badbaadin karay.

Maxay tahay munaasabadda Kambo?

Raha noocan ah ayaa laga helaa guud ahaan kaymaha Amazon, isaga oo suntan u adeegsada nidaam difaaceed oo uu ku dilo ama ugu digo xawayaanka kale ee isku Daya in uu isaga cuno.

Hasa yeeshaa Kambo dadka ayaa u adeegsada habraac qallafsan oo lagu sheego inuu yahay mid sida is qaras bixinta oo kale ah.

Waxay sababaysaa in dhiiggu koco, wadnaha ayaa boodboodaya qofka isaga oo matagaya ama saxaro ka imaanayso – badanaa labadaba. Sidan waxay sii ahaanayaan ilaa nus saac.

Dadka asalka u ah koonfurta Ameerika ayaa isticmaali jiray Kambo ilaa iyo qarniyo badan, iyaga oo aaminsan in ay ka nadiifinayso nasiib xumada ayna hagaajinayso xirfadda ugaadhsiga.

Hadda waxaa loo adeegsadaa cibaado ahaan iyaga oo aaminsan in ay nadiifinayso maskaxda si cadna uu qofku wax u arkayo noocya kala duwan oo xanuunno ahna ay daawo ka tahay.

Balse ma jirto wax cilmi baaris ah oo caddeynaysa in ay leedahay faa’iido caafimaad iyo in kale, waxana mamnuucay waaxda caafimaadka ee Australia.

Qoysasku waxay dalbanayaa jawaab

Balse maalinkaas ilbiriqsiyo uun kadib markii laga mariyey shan meelood oo laga gubay laabteeda iyo gacanta, way suuxday daqiiqado kadibna wayba dhimatay.

Maxaa xiga marka?

Baaritaannada ayaa lagu ogaaday in ay jiri karaan siyaabaha looga hortagi karo dhimashada noocan ah tas oo ah mudnaanta kowaad ee garsoore Teresa O'Sullivan.

"Waxaa jira tiradan sii kordheysa ee dadka isku dayay dawooyinka ree galbeedka si ay ugu horrayn xaaladaha caafimaadka dhimirka isaga daweeyaan oo ogaaday in kuwani aanay waxba u tarin," ayuu yidhi Dr Perkins.

Iyadoo qaar ka mid ah kuwan ay yihiin khatar, waxaa sidoo kale jira dood ku saabsan in mamnuucida daawaynta kale ama daawooyinka ay dhab ahaantii kordhiso badbaadada, ayuu yidhi. In kasta oo walxaha sida ‘ayahuasca’ ay muddo dheer sharci darro ahaayeen, "haddii ay jirto baahi loo qabo markaa dadku wali way isticmaalaan… mana lihid wax muuqaal ah oo ku saabsan waxa dhacaya - faa'iidooyinka ama waxyeellooyinka socda."