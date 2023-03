Marin qarsoon oo markii ugu horraysay lagu arkay Ahraamta wayn ee Masar

Mas’uuliyiinta ayaa sheegay inay suuragal tahay in marinkaasi loo sameeyay in lagu dheelli tiro miisaanka barta laga galo Ahraamta ama ay barando u tahay qol kale oo aanan weli la arag.

Koox saynisyahanno ah oo qeyb ka ah mashruuc gaar u ah Ahraamta ayey u suuragashay inay ogaadaan in cufka gudaha Ahraamta uu isbadelayo iyagoo falanqayn kaddib ogaaday in taasi ay la xiriirto habka buurta loo jeexay.

Sidoo kale waxa uu sheegay inay suuragal tahay in arrintaasi ay gacan ka gaysan karto in qolkii lagu aasay Boqor Khufu uu weli ku dhexyaal ahraamta iyo inkale.

Waxa uu qiyaasay inay suuragal tahay in goobta bannaan ee marinkaasi laga heli karo “wax muhiim ah”, kaddibna waxa uu intaasi ku daray: “Waxaan hubaa in dhowr bilood gudahood aan ogaan doonno in waxa aan sheegayo ay sax yihiin iyo in kale.”