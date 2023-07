Shah Rukh Khan "Boqorka Bollywood-ka" oo shil galay xilli uu filim cusub soo wado

57 Daqiiqadood ka hor

Dhacdadan ayaa sababtay dhaawac sanka ka soo gaaray, oo horseeday inuu galo qalliin fudud. Hase yeeshee, taageerayaashu ayaa waxaa qalbiga u qaboojiyay dhakhaatiirta ka dib markii ay xaqiijiyeen in atooraha uu ka soo kabanayo shilkii ku dhacay. Sida lagu daabacay bogga warbaahinta The Times of India.