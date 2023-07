Afar arrin ka ogow kiiska musuqmaasuq ee la shaaciyay

Saacad ka hor

Maxay tahay lacagta maqan, halkeese ku maqan tahay?

Hantidhowraha guud ee Soomaaliya Axmed Ciise Gutaale waxa uu BBC u sheegay in khasnada dowladda laga waayay lacga dhan kow iyo labaatan milyan oo doolar. Lacagtaas ayaa la waayay intii u dhexeysay bishii maarso 2018 ilaa 19 Abril 2023. Waa mudadii ay shaqeyneysay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyo bil iyo dhowrkii maalin ee ugu horreeyay xil-heynta madaxweyne Xasan Sheekh.

Hantidhowrka waxa uu sheegay in lacagtaas ku maqan tahay Waaxda bixinta ruqsadda shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Waaxda kordhinta dal ku joogga shisheeyaha ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, Waaxda adeegga shaqaalaha shisheeyaha ee Wasaaradda Maaliyadda, Waaxda adeegga shaqaalaha shisheeyaha ee Bankiga Dhexe Soomaaliya iyo Waaxda adeegga shaqaalaha shisheeyaha ee Xafiiska Xisaabiyaha Guud.

Baaritaanka uu ugu yeeray hantidhowrka 'Fatash' waxaa lagu sheegay in lacagtaas oo ka soo xarootay adeegyada wasaaradaha iyo hay'adda la magacaabay in aysan ku dhicin khasnadda dhexe ee dowladda.

Sidee lagu ogaaday lacagta maqan, baaritaanka muddo intee la eg ayuu socday?

Hantidhowraha Soomaaliya Axmed Ciise Guutaale oo xilkan loo magacaabay bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu baaritaankan lagu ogaaday in lacagta kow iyo labaatanka milyan ah ee ka maqan khasnada dowladda uu shaaciyay isaga oo xilka haya wax ka yar shan bil oo buuxda. Kiiskan oo ah kii ugu weynaa ee musuq ee abid dad loogu maxkamadeeyo Soomaaliya waxaa lagu ogaaday baaritaan qaatay wax aan ka badneyd saddex bil, oo uu xilka hayay hantidhowraha cusub. Axmed Guutaale oo ay BBC arrinkaas wax ka weydiisay waxa uu ku dooday in mudadaas kooban ay tahay mudda sharciga ah ee xafiiskiisu baaritaan ku sameyn karo.

Hantidhowrka awood ma u leeyahay baaritaanka musuqmaasuq?

Waxaa walaac laga muujiyay daahfurnaanta baaritaanka iyo sida loogu kalsoonaan karo xafiiska hantidhowrka oo loo arko in hadba madaxweynaha xilka haya in uu saameyn ku leeyahay. Dadka la eedeeyay qaarkoodna waxay kiiskan ku tilmaameen mid siyaasadeed oo lagu bartilmaameedsanayo dad gaar ah xilli aysan Soomaaliya lahayn hay'adda La-dagaalanka Musuqmaasuqa oo madaxbanaan.

Waxa uu intaa ku daray in Xeer-ilaalintana looga baahan yahay in ay hayso caddaymo buuxa ka hor inta aysan eedeyn ku soo oogin dadka magacyooada la shaaciyay.

Maxay ka yiraahdeen dadka la eedeeyay

Cabdul iyo Koofi way iska fogeeyeen inay musuqmaasuq sameeyeen

Korneel Maxamed Koofi oo ah sidoo kale murashax u tartamaya xilka madaxweynenimada Galmudug ayaa ku tilmaamay eedaha “arrin la doonayey in dad gaar ah lagu beegsado”, isaga oo si gaar ah farta ugu fiiqay rag uu ku sheegay inay ku wada loolamayaan doorashada Galmudug. Isagu ma magacaabin, laakiin waxaa la rumeysan yahay in Mahad Salaad oo ah taliyaha hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya, oo si weyn ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh in uu isagu na u sharaxan yahay madaxweynenimada Galmudug.