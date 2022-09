Daraasad lagu ogaaday sida ugu fiican ee loo aamusiin karo cunug oynaya

Saacad ka hor

Waxaa daraasaddan lagu ogaaday in sida ugu habboon ee loo aamusiin karo cunug oynaya ay tahay in laabta la geliyo oo lala socdo muddo shan daqiiqo ah, kaddibna lala fariisto oo isla qaabkaas loo hayo shan ilaa siddeed daqiiqo oo kale.

Sidee loo sameeyay daraasadda?

Hooyooyinka heystay carruurta ay da’doodu u dhaxeyso 0 ilaa 7 bilood ayaa lagu tijaabiyay afar xaaladood: in la xambaaro oo lala socdo, in dhabta la saaro hooyada oo fadhisa, in la geliyo sariir aan dhaqdhaqaaqeyn iyo in la saaro sariir ruxeysa.