Askerigii Soomaaliya ka soo dagaalamay ee hadda iska xaadiriyay Ukraine

Saacad ka hor

Nin horey uga tirsanaa ciidammada badda Kuuriyada Koonfureed isla markaana noqday Youtuber kaas oo halis u galay in xabsi la dhigo xilli uu doonayay in uu ku biiro dagaalka Ukraine ayaa sheegay in dambi ay aheyd in xirfaddiisa uu adeegsan waayay in uu dadka ku caawiyo.